Hèlsinki deixa en llibertat el periodista finlandès extradit

El periodista i polític ultranacionalista finlandès Ilja Janitskin, que va ser extradit d’Andorra el passat 13 d’abril, va ser alliberat ahir a Hèlsinki a l’espera d’un veredicte final previst per al mes de setembre.



Els advocats defensors de Janitskin van sol·licitar al tribunal encarregat del cas a Finlàndia la seva llibertat a principis de juny, però el fiscal s’hi va oposar i el tribunal va mantenir l’acusat en presó preventiva a la ciutat de Vantaa. La setmana passada, Janitskin va tornar a demanar la seva llibertat, ja que nega tots els càrrecs que se li imputen, i el tribunal va reconsiderar la seva posició. L’acusat, que va ser retingut a Andorra quan la justícia finlandesa el volia jutjar per delictes d’incitació a l’odi, calumnies, amenaces o robatori de la propietat intel·lectual, sempre ha refusat les acusacions, així com les reclamacions d’indemnització. El fiscal, per la seva banda, demana ara al tribunal que «castigui» Janitskin amb una sentència de 20 mesos de presó.

Drets Humans

El mateix 13 d’abril, l’advocat andorrà defensor, Alfons Clavera, va interposar un recurs d’empara al Tribunal Constitucional (TC) i va demanar la suspensió cautelar del procés d’extradició. Després de rebre l’aute negatiu que desestimava el recurs, Clavera va anunciar que havia començat a preparar els tràmits per presentar un recurs al Tribunal Europeu de Drets Humans. Malgrat que el judici finlandès seguix el seu camí, Clavera va declarar el mes passat que la intenció «encara és arribar a Estrasburg».