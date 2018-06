El Vallbanc FC Santa Coloma cau contra el KF Drita a la pròrroga

La valoració és bona, el plantejament correcte», assenyalava. «Ara tenim tres setmanes per a preparar l’Europa League, és la cara bona d’aquest nou format de competició», concloïa.

«És el partit que esperàvem, els teníem vist en vídeos i sabíem que eren molts forts físicament. Això s’ha vist el camp», comentava l’entrenador Marc Rodríguez. «Els nois han fet un treball espectacular, s’han deixat la vida, han corregut, i s’han deixat la pell. Arribar a la pròrroga ja és un gran què. Al final, el partit s’ha decidit per detalls, a favor seu», manifestava. «No tinc res a dir, han fet un espectacle», remarcava. «Hem aguantat molt bé, a la segona part podíem fer mal. En general, hem tingut opcions, hem defensat, hem sortit i hem tingut més córners, però no ha estat suficient. Els detalls, al final, han marcat la diferència».

El Vallbanc va aguantar la fúria kosovar durant una bona estona. La primera part va començar amb un intercanvi d’oportunitats tot i que l’equip es va mantenir caut i en bloc per no cometre cap error, la feina defensiva va ser excel·lent en tot moment i van saber tallar les jugades de perill del teòricament preferit a guanyar, el KF Drita, campió de la lliga de Kosovo. A més, el porter colomenc, Eloi Casals, va estar molt inspirat i va saber aturar tots els xuts perillosos de Bujar Shabani i Neziraj, que van posar les coses difícils a l’equip, ja que van provocar ocasions.

No va poder ser. El Vallbanc FC Santa Coloma anirà a l’Europa League. El KF Drita va tirar de fons i va saber aprofitar les petites oportunitats ahir al Victoria Stadium de Gibraltar en la fase preliminar de la Lliga de Campions. Els kosovars, un rival amb gran qualitat tècnica i una forta resistència, van esperar a gastar el temps reglamentari per derrotar a un Vallbanc FC Santa Coloma molt lluitador que va fer un matx sensacional, encara que insuficient. Van fer uns 90 minuts extraordinaris.

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació