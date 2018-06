Ple d'activitats a la festa major del Pas de la Casa

El Pas de la Casa celebra la festa major a partir de divendres i fins diumenge, amb tres dies plens d’activitats. Per començar, el divendres 29 de juny, d’11 a 19 hores, s’instal·laran inflables als voltants de la plaça de l’Església, que serà l’escenari, a les 10.30 hores, d’una 'masterclass' de fitness. A les 11 hores hi haurà una batucada pels carrers del poble. Al migdia, a l’església de Sant Pere, es farà la tradicional missa, que continuarà amb una hamburguesada i una botifarrada a la plaça de l’Església, àpat popular que estarà amenitzat per un espectacle de màgia. Els actes de la tarda de divendres començaran amb un espectacle infantil i un berenar, que donaran pas, a les nou del vespre, al sopar d’homes. A les 22.30 hores s’iniciarà el ball de nit, que donarà pas, a les 23.30 hores, al castell de focs artificials.



Les activitats continuaran dissabte amb el tradicional concurs de pesca a primera hora del matí, que com ja és habitual finalitza a migdia amb una costellada al llac de les Abelletes. A més, d’11 a 19 hores els infants podran gaudir dels inflables ubicats als voltants de la plaça de l’Església. A la tarda, espectacle infantil, berenar, sopar de dones a les nou del vespre, espectacle per a tots els públics a les 22.30 hores a la plaça de l’Església i ball de nit a partir de les 23.30 hores.



El diumenge, per posar punt final a la festa major del Pas de la Casa, inflables, batucada pels carrers del poble, una Holi Party que començarà a les 15.30 hores i que finalitzarà amb una festa de l’escuma i un berenar infantil. El fi de festa el posarà un berenar popular a les set de la tarda a la plaça de l’Església.