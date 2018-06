Jocs SA guanya el concurs del casino

Després de quatre mesos d'anàlisi, el Govern ha anunciat aquest dimecres l'adjudicació del concurs per a la creació del casino, que ha recaigut en l'empresa Jocs SA. El director general del Consell Andorrà Regulador del Joc (CRAJ), Xavier Bardina, ha explicat que la decisió es va prendre aquest dimarts, un cop posats en comú tots els informes fets pels diferents equips que han avaluat els criteris que fixava el plec de bases, i ha volgut deixar clar que cada equip ha treballat de manera aïllada i independent, per preservar la confidencialitat de les dades.



El projecte guanyador és l'edifici de nova construcció presentat per Jocs SA –que també havia proposat la ubicació de Caldea– en un terreny del carrer Prat de la Creu d'Andorra la Vella. La societat andorrana, juntament amb el soci tecnològic austríac Novomatic, preveu construir un edifici de quatre plantes i dues soterrades d'aparcament amb una inversió de 14,7 milions d'euros, amb una superfície de 4.000 metres quadrats que, a més de les sales de jocs, inclourà espais per a serveis complementaris com una sala d'espectacles i zones de restauració. Bardina ha volgut destacar que, malgrat que el concurs permetia sales per a fumadors, el casino de Jocs SA serà 100% lliure de fum.

Jocs SA té com a socis els empresaris Ventura Espot (excònsol d'Ordino), Gilbert Montané, Enric Pujal (president de l'ACA) i Marc Martos, director de Bingo Star's.



Xavier Bardina no ha detallat quins han estat els criteris més ben valorats de l'oferta guanyadora, i només ha valorat que el volum d'ofertes rebudes era bo tant en quantitat com en qualitat. A més, ha afegit que hi havia molts projectes similars i que la majoria s'havien adaptat perfectament al que marcava el plec de bases.



Genting queda fora de concurs



Xavier Bardina ha informat que la societat Genting, que proposava un edifici de 20 plantes a la zona del Clot d'Emprivat i una inversió de 140 milions d'euros, va quedar exclosa del procés d'anàlisi per no haver acreditat, tal com marcava el plec de bases, la disponibilitat del terreny mitjançant un títol de propietat o un contracte d'arrendament. El director del CRAJ ha explicat que es tractava d'un criteri excloent, i que ha estat en el moment que la mesa de valoració ha posat en comú tots els informes dels diferents criteris que s'ha procedit a excloure l'oferta, de manera que ja no s'han valorat la resta dels criteris.



Anteriorment, quan es va fer l'obertura del sobre A, ja es va fer un requeriment d'informació a la societat, que va aportar documentació complementària, però l'informe jurídic final ha determinat que l'empresa no ha pogut demostrar la disponibilitat del terreny.



Quinze dies per fer la sol·licitud



Un cop el BOPA publiqui aquest dijous l'edicte d'adjudicació del concurs, Jocs SA té quinze dies hàbils per formalitzar la sol·licitud de la llicència de joc de classe A per explotar el casino i, a continuació, el Govern té dos mesos per resoldre la sol·licitud. En la llicència es determinarà la durada, els jocs autoritzats, els horaris d'obertura i el termini màxim per obtenir l'autorització d'obertura, que el Govern calcula en uns dos anys.



Al mateix temps, els altres concursants també tenen un termini d'un mes per poder sol·licitar els informes corresponents per poder-los analitzar i per exercir el seu dret a impugnar la decisió si ho consideren oportú.



Preguntat per la possibilitat que Genting pugui impugnar l'adjudicació, Bardina ha assegurat que el que s'ha valorat per excloure aquesta candidatura és una qüestió "purament tècnica", i que tothom era conscient que en el concurs hi havia unes regles del joc que tots han seguit. A partir d'aquí, el responsable del CRAJ ha recordat que "estem en un estat de dret i tothom té dret a impugnar el que consideri".