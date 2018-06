Llei “extremament prometedora” en la protecció a la infància

La representant especial del secretariat general de l’ONU sobre la violència contra els infants, Marta Santos, que es troba en visita oficial al país, ha mantingut aquest dimecres al matí una trobada amb representants dels ministeris d’Afers Socials, Justícia i Interior i Educació i Ensenyament Superior per tractar de l’avantprojecte de llei dels drets de la infància i l'adolescència. Santos ha destacat que es tracta d’una llei “extremament prometedora” i considera que hi ha aspectes, com el “rol protagonista” dels infants i adolescents, el registre nacional de maltractament o les eines per a l’atenció en línia que poden ser “referents” per a d’altres països.

La representant de l’ONU ha destacat que es tracta d’un text “molt ben estructurat” i, en aquest sentit, ha desitjat que es pugui aprovar i començar a implementar en breu i també ha emfasitzat la necessitat que aquest text sigui conegut per la ciutadania un cop ja estigui en vigor. El titular d’Afers Socials, Xavier Espot, ha remarcat que el redactat conté “molts aspectes innovadors” i n’ha destacat el principi de prioritat pressupostària que només el Brasil té reconegut. De la seva banda, el ministre d’Educació i Ensenyament ha fet èmfasi que “un dels elements importants és la necessitat de facilitar cada vegada més eines” perquè els joves puguin fer arribar els seus neguits i ha fet referència a una aplicació que s’ha provat aquest curs escolar sobre l’assetjament escolar i que ara es proposarà a la resta de sistemes educatius.