L'ITV farà revisions gratuïtes a les motocicletes

Fins al desembre tots els conductors de motocicletes amb matrícula andorrana podran apropar-se a la seu d’ITV Serveis per fer una revisió gratuïta de l’estat del vehicle. Així ho han anunciat des de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA), com una de les mesures per reduir els accidents mortals a les carreteres.

“L’objectiu és fer conèixer als usuaris de la moto l’eina que tenen a les mans i tot el que suposa”, explica el secretari general de l’ACA, Jordi Sasplugas. La iniciativa forma part d’un projecte de tres anys de durada sobre seguretat vial, però han decidit posar en marxa la primera mesura a causa dels nou accidents mortals dels darrers dos anys, mentre el 2016 es va tancar amb zero víctimes en accidents de trànsit. “Pensem que cal una profunda reflexió sobre com conduïm les motos i com ens desplacem, quin coneixement tenim”, comenta Sasplugas.

Segons dades del 2017, al Principat hi ha matriculades 12.600 motos, de les quals el 33% no estan obligades a passar l’ITV. Per pal·liar la manca de manteniment, els especialistes faran revisions complementàries a les inspeccions obligatòries en les quals comprovaran tots els elements de seguretat. A la vegada, i tal com ha explicat el director d’ITV Serveis, Jordi Marcos, “els hi donaran un seguit de consells quant a equipament específic per minimitzar les conseqüències en cas d’accident”.

L’estat de les motocicletes és un element que pot influir en un accident, però no l’únic. Per aquesta raó, l’ACA vol impulsar un projecte a llarg termini per conscienciar dels perills de la conducció i que implica actors públics i privats. Ja han iniciat converses amb el ministeri d'Economia, Competitivitat i Innovació i aquest dijous mantindran una reunió amb el ministre d’Educació i Ensenyament Superior, ja que veuen en l’educació l’eina fonamental per potenciar la seguretat vial.

De la mateixa manera, el club valora positivament l’augment dels controls d’alcoholèmia i la implantació de quatre nous radars a les carreteres andorranes. “Totes les mesures que implementa el Cos de Policia són molt efectives i això ho sabem”, explica el president de l’ACA, Enric Pujal. Tot i això, puntualitza que el fet de córrer no és l’única causa i que es poden produir accidents importants a menys velocitat.



Implementació de la bici elèctrica a Andorra



En relació a la implementació de la bicicleta elèctrica al país, l’ACA no ha volgut fer cap valoració. L’ACA ja va presentar un informe sobre la implementació de la mobilitat obligatòria amb bicicleta, basant-se en l’èxit d’altres ciutats com Pontevedra o Sevilla. “Les recomanacions de com havia de ser la implantació de la bici elèctrica està a l’informe, però no entrarem a comentar les valoracions que ha fet el Govern”.