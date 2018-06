L’EENSM presenta el projecte de futur al Consell General

La presidenta de la junta rectora de l’escola especialitzada Nostra Senyora de Meritxell (EENSM), Maria Pilar Díez, s’ha reunit aquest dimarts amb els consellers generals de la comissió legislativa d’Afers Socials. Acompanyada del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, de la directora de la institució, Celine Mandicó, i de l’advocat Jaume Ribert, ha exposat el treball que la junta rectora ha estat desenvolupant per tal de formalitzar el canvi d’estatus jurídic que serà possible un cop el Consell General hagi aprovat el marc legislatiu necessari.



El 29 de maig, l’assemblea general extraordinària de l’escola especialitzada Nostra Senyora de Meritxell va donar llum verda a la dissolució de l’associació prèvia, tal com indiquen els estatuts vigents, per tal de poder donar pas a la nova Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell. La decisió es va adoptar amb el suport de la pràctica totalitat dels socis presents i dels vots delegats.



Un dels objectius de la trobada que presidenta i directora han mantingut aquest dimarts amb els consellers generals, ha servit per exposar els principals eixos de tot aquest treball i demanar-los la seva implicació durant el tràmit parlamentari del projecte de llei: “Considerem –han afirmat– que aquesta llei ha de comptar amb les aportacions de totes les forces polítiques, en tant que representants dels nostres ciutadans, perquè l’escola especialitzada Nostra Senyora de Meritxell ha desenvolupat un rol d’interès públic i de prestador de serveis en un àmbit molt concret i creiem que és imprescindible per a una societat solidària que vulgui vetllar per la igualtat de drets”.



El ministre, per la seva part, ha exposat els principals trets del projecte de llei sota el qual s'empararà la futura fundació. Un text que segueix els principis generals de la Llei de fundacions vigent, adequada a les especificitats de la institució.



Amb l’adopció del nou estatus jurídic, reforça l’interès social i públic que ha guiat la seva activitat des del seu origen, així com l’evolució que ha experimentat creixent amb nous projectes, serveis i programes, per tal de donar resposta a les necessitats que ha plantejat la societat en l’àmbit de l’atenció a les persones amb discapacitat. Amb gairebé 50 anys de trajectòria centrats en l’atenció a la discapacitat, l’escola va finalitzar el 2017 amb 487 persones ateses a través dels serveis i programes que actualment conformen la seva l’oferta social i assistencial.