Canillo comprarà 15 càmeres per controlar els accessos als pobles

El Comú de Canillo traurà el mes que ve un concurs per tal d’adjudicar el subministrament de 15 càmeres de videovigilància que instal·larà a diferents punts de la parròquia. La partida prevista és de 50.000 euros i la voluntat és es puguin controlar els accessos i sortides dels diferents pobles en cas que es produeixi algun problema. «Punt problemàtic no en tenim cap, però sí que quan passa alguna cosa, la parròquia és molt gran i la idea és tenir controlats els accessos i sortides de les poblacions per saber si hi ha hagut algun problema en moments puntuals», va detallar el conseller de Finances, Marc Casal, que no va poder aclarir si algun dels aparells també es destinarà al mirador del Roc del Quer.



Per poder-les adquirir, el ple de la corporació va acordar ahir fer un suplement de crèdit de 90.000 euros per dotar de pressupost la partida d’informàtica, que ja s’havia esgotat, justament, perquè aquest mateix any el comú ja havia comprat 6 càmeres «amb el sobrecost que comporta la instal·lació central amb els gravadors i la sala de vigilància». A més, també es va actualitzar el sistema de vigilància d’alguns edificis, com el del telecabina, on hi ha les dependències del comú, perquè «teníem un sistema molt antic i en alguna ocasió que havíem tingut algun problema, se’ns feia difícil visualitzar les imatges amb la qualitat correcta per donar-les al servei de policia», va matisar el conseller. Dels 90.000 euros, doncs, 40.000 quedaran per altres usos i 50.000 per les càmeres. Segons va indicar Casal, la previsió és que el concurs públic per adquirir-les es tregui durant el mes que ve.



Actualment el comú té dues càmeres a l’entrada i sortida de Soldeu, també a l’entrada i sortida de Canillo, a l’oficina de turisme i a la casa pairal. A més, també n’hi ha una fase de proves al carrer major de Canillo, que alhora llegeix les matrícules i servirà per si un cop s’hagi fet la remodelació del carrer, es limita l’accés a veïns. També n’hi ha una al Tarter que es va col·locar després que algú sostragués un desfibril·lador i s’acumulessin diversos incidents en pocs dies.

Palau de Gel

Durant la sessió d’ahir també es va informar del tancament de comptes del Palau de Gel, que ha aconseguit un superàvit de 129.000 euros (tenint en compte la subvenció del comú, si no es registren pèrdues de 239.000 euros). Pel que fa a l’autofinançament, ja s’arriba al 77%. La directora de la instal·lació, Monica López, va destacar que els ingressos s’han incrementat un 2,23% i les despeses s’han reduït un 2,36%. La pista de gel aporta el 70% dels ingressos del Palau.

D’altra banda, també es va informar de l’execució pressupostària del primer trimestre de l’any que presenta un superàvit d’1,7 milions. Casal va destacar l’increment dels ingressos propis, que s’apropen al 40%, cosa que fa que depenguin menys de les transferències.