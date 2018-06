Els caçadors podran capturar més muflons i cabirols

El període hàbil per sol·licitar les llicències per als plans de caça d’isards, cabirols i muflons s’ha fixat entre el 2 de juliol i el 7 d’agost. Els sortejos es faran el 10 i el 12 de setembre.

Pel que fa als isards del vedat d’Enclar i del terreny cinegètic comú, encara no es concreta el nombre de captures, ja que aniran en funció dels resultats dels censos de població. Amb tot, sí que es va donar a conèixer les dates en què es durà a terme la Setmana de l’Isard, que anirà del 16 al 23 de setembre.

El BOPA va fer pública ahir l’ordre ministerial relativa a la temporada de caça i als plans de caça per al 2018-2019. En aquest sentit, s’autoritzen 20 captures més de cabirols en terreny cinegètic comú que la temporada passada, quan se’n van autoritzar 120. Concretament es podran fer 70 captures de femella en el període hàbil de caça d’hivern i 70 captures de mascle en el conjunt dels períodes hàbils de caça d’hivern i d’estiu.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació