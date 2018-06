El grup Jocs SA s’endú l’adjudicació pel casino a Prat de la Creu

El nom guanyador del concurs públic per construir i explotar el primer casino del país, finalment, s’ha fet públic. L’adjudicació se l’ha endut Jocs SA, companyia que dirigeix Ventura Espot, excònsol major d’Ordino, i on participen altres empresaris del país com el president de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA), Enric Pujal, i el director del Bingo Star’s, Marc Martos.



La candidatura que s’ha endut el premi és l’única –d’entre els nou grups que competien per a la llicència– amb capital 100% andorrà. El motiu de pes que ha dut el Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) a decantar la balança cap al projecte de Jocs SA, encara es desconeix. Durant l’anunci de l’empresa guanyadora, ahir, el director del CRAJ, Xavier Bardina, no va donar detalls sobre la puntuació obtinguda en cadascun dels criteris estudiats. Es farà un cop es comuniqui oficialment a tots els participants al concurs.

200 llocs de treball

Jocs SA i el soci tecnològic austríac Novomatic construiran el complex al carrer Prat de la Creu, al terreny on hi havia un parc d’skate. L’equipament connectarà amb la plaça del Poble i constarà de quatre plantes i dues soterrades. En total, seran 4.000 metres quadrats de superfície, lliures de fum, on s’encabiran activitats d’oci i altres esdeveniments, entre els quals, tornejos internacionals de pòquer. La instal·lació ha de portar a la contractació de 200 llocs de treball. Preveu facturar 95 milions l’any i atreure 195.000 nous visitants.

Inversió modesta

La posada en marxa del casino comporta una inversió de 15 milions d’euros. Així, el pressupost previst només supera en cinc milions la quantitat mínima que exigien les bases del concurs i està molt lluny de les propostes de 150 milions d’euros que plantejaven des de Cirsa i Genting. De fet, econòmicament parlant, la candidatura guanyadora és una de les més modestes d’entre les que es van postular al concurs, convocat el passat 12 de juliol.



Avui, el BOPA publicarà l’edicte d’adjudicació i Jocs SA passa a tenir 15 dies hàbils per formalitzar la sol·licitud de llicència de joc per explotar el casino. El Govern, a partir de llavors, tindrà dos mesos per resoldre la sol·licitud. «A la llicència es determinarà la durada, els jocs autoritzats, els horaris d’obertura i el termini màxim per obtenir l’autorització d’obertura», va comentar Bardina a la roda de premsa. El director del CRAJ compta que des del moment en què comencin les obres, en dos anys ja es podran obrir les portes de la instal·lació.



La decisió definitiva es va prendre dimarts, quan els diferents grups avaluadors van posar en comú la informació extreta dels cinc informes analítics. Cada equip tècnic va avaluar els criteris amb la màxima confidencialitat i sense comunicar-ho a la resta de grups, segons va assegurar Bardina.

Qualitat dels 13 projectes

Bardina es va mostrar satisfet per la quantitat i qualitat de les propostes. «La gran majoria s’han adaptat al plec de bases», va subratllar. El CRAJ va rebre 13 projectes d’Andorra la Vella i Escaldes. Alguns grups van presentar més d’una proposta. Jocs SA, per exemple, també va idear un casino a la planta baixa de Caldea, amb un pressupost i una superfície més baixos que el plantejat a Prat de la Creu.