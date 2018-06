Genting, exclòs per no acreditar la titularitat de la propietat

El casino que proposava el grup Genting UK va quedar descartat del concurs per no haver acreditat la titularitat de la propietat ni haver presentat el contracte d’arrendament. És a dir, el Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) va deixar al marge la proposta de la companyia perquè no demostrava la disponibilitat del terreny on volia edificar el complex. Genting, que ha preferit esperar a fer declaracions, volia construir una torre de 20 plantes a la zona del Clot d’Emprivat, a Escaldes-Engordany.



El director del CRAJ, Xavier Bardina, va explicar ahir, durant l’anunci del nom guanyador, que la certificació de la titularitat era un criteri obligatori i excloent. Segons va afirmar, quan van començar a rebre la documentació de tots els participants, el CRAJ va contactar amb Genting per requerir-li la documentació que li faltava. La multinacional va respondre enviant un informe extra a l’organisme. La informació, però, tampoc demostrava el que demanava el plec de bases del concurs.



Durant els últims quatre mesos, cada grup avaluador del CRAJ va anar analitzant de manera independent i confidencial els criteris designats. Les característiques del casino de Genting no es van tenir en compte quan tots els equips tècnics es van reunir, a principis d’aquesta setmana, per posar en comú la informació dels informes finals de cada grup especialitzat. Quan l’equip jurídic va posar sobre la taula la manca de l’acreditació del títol de propietat, es van deixar d’analitzar la resta de criteris.

La candidatura més ambiciosa

La companyia afectada farà declaracions avui. Així, s’esvairan els dubtes sobre el possible recurs administratiu que podria presentar Genting. El seu projecte preveia una inversió de 140 milions d’euros i un miler de llocs de treball.



D’altra banda, el ministre de Finances, Jordi Cinca, va defensar els arguments del CRAJ: «L’informe diu que no ha complimentat l’únic criteri excloent de tot el plec de bases. Es va informar a l’empresa i es va demanar els aclariments seguint el mecanisme previst, però els aclariments no van ser suficients».