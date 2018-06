La UE Engordany s’estrena a Europa com a favorit

La UE Engordany s’estrena avui a l’Europa League com a favorit contra l’SS Folgore. Liderant totes les apostes, els andorrans intentaran fer un bon paper a les 20.00 hores a l’Estadi Comunal.

En aquest sentit, el tècnic de l’equip, Josep Mengual, no ho veu així: «Favorit és una paraula que no va acord amb el pensament o el sentiment del club». «Els dos estem a la Europa League, volem competir, volem donar una alegria a l’afició i passar l’eliminatòria», manifestava ahir durant la roda de premsa prèvia al partit. «Penso que els dos equips estem aquí per mèrits propis. Ells són veterans en la competició, han jugat la Lliga de Campions i l’Europa League i no estan aquí per atzar. Hi son perquè han treballat i, per tant, serà una eliminatòria complicada», remarcava.

A més, va considerar que «som dos equips que estem a un nivell molt semblant, però l’important és que podem competir contra el contrari». Així mateix, va donar a conèixer que «hem estat estudiant a l’equip contrari i coneixem els seus forts i els seus punts dèbils». «Intentarem complicar-los la vida i guanyar. El més important és que no marquin cap gol i anar a San Marino amb la tranquil·litat de poder jugar», afegia.

«Fa un mes que preparem la competició i hem treballat a consciència, podem passar si toquem de peus a terra», destacava. Així, va recordar que «va ser un equip poc golejat a la seva lliga» i que per tant, «defensen molt bé». La seva recepta és «defensar molt bé, fer bona pressió al mig del camp i fer dos o tres gols».

«És un somni per a tot el club», assenyalava. «Hem de gaudir i passar de ronda, de cara al país i al club», concloïa.