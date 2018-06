La tricolor femenina debutarà al Principat

Bones notícies pel futbol femení del país: la selecció debutarà d’una vegada per totes al Principat. Serà el pròxim 9 o 10 de novembre contra Luxemburg. El seleccionador nacional, José Martín, va destacar «les ganes de debutar davant la nostra afició» i que «serà la primera vegada que juguem aquí i estem molt il·lusionats». Pel que fa al rival, va considerar que «haurà millorat des de la darrera vegada que ens vam enfrontar, és un equip que juga per terra i que té molta qualitat tècnica». «Comptarem amb la Tere Morató i la Marina Fernández, tenim ganes de què puguin jugar al país», afegia.

Partit a San Marino

Per altra banda, la selecció absoluta de futbol sala disputarà un partit contra San Marino com a visitant el pròxim 15 o 16 de desembre.

En aquest sentit, el seleccionador Xavi de la Rosa va comentar que «és un partit més, una altra prova per continuar la nostra preparació». «Totes les seleccions estan jugant amistosos i aquesta és l’única manera de progressar», afirmava. Referent al rival va considerar que «és com els que ens podem trobar a la fase prèvia del Mundial, és un conjunt com Gal·les o Grècia, equips que estan dins del nostre bombo».