Inici d’un nou cicle

Comença una nova aventura. El BC MoraBanc Andorra estrena una nova etapa amb Ibon Navarro a la banqueta després que avui fos presentat de manera oficial a Andorra. El tècnic arriba procedent de l’UCAM Múrcia per a dues temporades i comptarà amb David Eudal i Paco Vázquez com a entrenadors adjunts. El vitorià firma amb un MoraBanc que va ser sisè a la fase regular de la Lliga Endesa i que va posar a l’FC Barcelona Lassa contra les cordes i després de deixar el conjunt murcià a la desena plaça de la competició amb 17 victòries i 17 derrotes.

En aquest sentit, Gorka Aixàs, president de l’entitat va explicar que «representa l’inici d’una nova etapa que esperem que sigui igual o més exitosa que la que hem portat fins ara». «És un canvi molt important pel club, després de vuit anys amb el mateix entrenador, que ens ha portat de LEB plata fins a un play-off de la lliga ACB. Ens trobem en un escenari diferent. Hem intentat buscar algú que ambicionés les mateixes coses que nosaltres, amb inquietuds diferents, una altra personalitat i, en resum, algú que ens aportés una exigència nova, que ens plantegés nous reptes personals i esportius», comentava.

Per la seva banda, el director esportiu de l’entitat, Francesc Solana, va destacar que davant del nou escenari «cal una persona jove amb experiència i ambició». «Reuneix totes les virtuts que buscàvem, vam tenir bon feeling en les xerrades prèvies i vam veure que havíem d’apostar per ell», subratllava. Així mateix, pel que fa a la nova plantilla va dir que «entre demà i dilluns ja podrem fer les ofertes sòlides» i va revelar que «David Walker té una oferta sobre la taula», que d’Andrew Albici «no en sabem res encara» i que «decidirem si Przemek Karnowski segueix o no».

Fer un pas més

Segons el nou tècnic tricolor, Ibon Navarro, «m’atrau molt la rebuda del club i la sensació de si podiem arribar més enllà canviant coses, sabent que vénen de fer vuit anys amb un cicle amb un entrenador que els ha portat a tenir les millors temporades de la història del club». «La marca MoraBanc Andorra s’identifica com un club, com un equip que fa les coses bé dins i fora del camp i que és un projecte atractiu per a un entrenador com jo, que vol seguir millorant», assenyalava.

Per tant, la intenció de Navarro és la de mantenir el grup: «El segell Morabanc està allà pel que fa a joc, és un equip valent, que juga en camp obert i crec que un entrenador, a més de portar el seu estil, s’ha de saber adaptar als jugadors que té». No obstant això posarà el seu segell, «sempre respectant les característiques de l’equip». La seva recepta serà «un equip ben treballat defensivament, amb un joc físic i agressiu». «Hem de ser capaços de tenir més d’un registre de joc sòlid, buscar una alternativa per quan no puguem córrer i no ens deixin fer el nostre joc», sentenciava. «El conjunt ha de tenir més ritme quan no pugui fer el seu joc, ha de tenir més rigor i saber veure quines són els avantatges en tota mena de jocs, a més de treballar molt la defensa», afegia.

De cara al futur, va reconèixer que «jugar la Copa del Rei es pot considerar una meta volant important com diuen al ciclisme, també és un objectiu arribar més lluny a Europa i està clar que estaria molt bé poder repetir el que es va fer la temporada passada». «Hem de tenir sort en les lesions», recordava. Pel que fa a la plantilla, va informar que «anem bé», «inclús avançats a la resta de clubs tant de Lliga Endesa com d’EuroCup i crec que hem de mantenir una plantilla de 12 jugadors a què tots ens portin a on volem anar. Els jugadors han d’estar preparats per ajudar a l’equip».

Navarro té molt futur, es va mostrar molt il·lusionat amb l’oferta i amb molta ambició: «Ara mateix, el projecte MoraBanc és el més sòlid i amb major potencial que hi ha a la lliga. Quan va arribar la proposta, havia més opcions, vaig optar per aquesta per la gana de créixer i consolidar-se en la part noble de la Lliga». «No tinc pressió perquè m’ha tocat entrenar el Manresa, el Baskònia i el Múrcia quan sortien els seus entrenadors i en tots els llocs els havien deixat molt bé. Per tant, després d’aquest cicle, és una pressió però també un repte», concloïa.