Pepi Pintat, nou president de la Federació d’Esquí

L a Federació Andorrana d’Esquí va celebrar ahir l’assemblea i eleccions i va escollir a Pepi Pintat com a nou president de l’entitat. Aquesta nova junta directiva tindrà a Patrick Toussaint com a vicepresident, a Lluís Ruiz com a secretari, a Jordi Pont com a tresorer i a Jordi Farré, a Jordi Argemí i a Joan Erola com a vocals. Així, Albert Coma donava el relleu després de 18 anys al capdavant. La candidatura de Pintat es plantejava com a «continuista» i ara té un gran repte al davant: Les finals de la Copa del Món que se celebraran el març de l’any que ve a l’estació de Grandvalira.

«Ho agafo amb moltes il·lusions i ganes, hem mirat de fer una junta que es completés molt bé en l’àmbit tècnic i financer i en el jurídic i de relacions públiques amb gent molt preparada», comentava Pintat. «A la gent de l’esquí els diria que estiguin tranquils perquè farem bona feina, ho fem per una cosa que és molt important pel país, tenim moltes ganes de què tot surti bé i tiri endavant», afegia.