Cardelús correrà per primer cop a la Catedral

El pilot andorrà Xavi Cardelús correrà aquest cap de setmana per primera vegada a l’anomenada Catedral del Motociclisme, al circuit d’Assen, a Holanda, que acollirà el Motul TT Assen, vuitena cursa de la temporada mundialista en la qual l’andorrà disposarà de la seva quarta participació en el campionat amb una wild-card.

Tal com va passar a Mugello, Cardelús visita aquest traçat com a pilot convidat i l’objectiu és el de sumar experiència i conèixer el circuit procurant aconseguir el millor resultat possible.

«Córrer a Assen per primera vegada és sempre especial i emocionant perquè es tracta d’un dels circuits mítics del Campionat del Món», explicava. «Té algunes zones força tècniques i exigents amb el pilotatge, tot i que, venint de Mugello, fa la sensació que no ha de ser tan complicat. Malgrat tot, la dificultat en el meu cas resideix en el fet de no haver corregut mai en aquesta pista. Per aquest motiu, el nostre plantejament continua sent el mateix de sempre, centrar-nos al principi a aprendre el traçat i posar la moto a punt i anar evolucionant al llarg dels entrenaments pas a pas per afrontar la cursa en les millors condicions possibles», comentava.

«L’objectiu és el d’estar el més amunt possible i, sobretot que els meus temps estiguin força a prop del que aconsegueixin els pilots que compten amb molta més experiència que jo. Tot el que sigui seguir creixent i acumulant experiència positiva ens està bé i per això treballarem des de la primera sessió d’entrenaments lliures de divendres», afegia.