Qualsevol empresa podrà obrir els dies festius

Totes les empreses podran sol·licitar un permís al Govern per treballar en dies festius, després que el Govern aprovés una modificació del calendari laboral de 2018 ahir. Fins ara, les empreses no vinculades al sector turístic havien de tancar obligatòriament 14 dies a l’any però amb el canvi acordat s’obre la porta a que puguin demanar un permís qualsevol d’aquests festius a excepció de l’1 de gener, el 14 de març, el 8 de setembre i el 25 de desembre, els dies d’obligat tancament també pels comerços. Encara que el decret aprovat ahir només afecta els sis mesos del 2018 que falten per acabar l’any, tot sembla indicar que el criteri es consolidarà de cara al calendari del 2019 donat que el ministre Portaveu, Jordi Cinca, va explicar que «s’ha constatat que per a la resta de sectors és necessari un mecanisme que permeti el treball en dies festius, de manera excepcional i per motius de necessitat justificada».



Les empreses interessades a obrir un dia festiu hauran d’argumentar davant del Govern els motius pels quals requereixen treballar en festiu «de manera puntual» i «els treballadors s’hauran de pagar segons correspongui al dia festiu».

‘A posteriori’



«Encara més excepcionalment si l’activitat en dia festiu respon a un esdeveniment urgent i no es pot tramitar l’autorització amb anterioritat, es podrà justificar davant l’Administració a posteriori, acreditant documentalment la necessitat d’obertura», va concretar el ministre Portaveu. H