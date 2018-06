El delegat de la UE es reunirà demà amb tots els grups

El cap negociador de la Unió Europea per l’acord d’associació amb Andorra, Thomas Mayr-Harting, acompanyat del cap negociador adjunt, Claude Maerten, visitaran Andorra demà per mantenir una sessió de treball dins de l’agenda de la ronda de negociacions. La delegació té previstes tres reunions al llarg de la jornada: la primera, amb el cap de Govern; la segona, amb els ministres Cinca, Ubach i Calvó i la tercera amb els representants de tots els grups polítics del Consell General. Aquesta última reunió servirà, segons va explicar el ministre Portaveu, Jordi Cinca, en roda de premsa ahir, «perquè els grups puguin aclarir els dubtes directament amb el negociador».

Tabac

La visita servirà per tancar «els últims serrells» de la negociació del capítol de mercaderies, «que està al tram final però no serem imprudents com per donar-la per conclosa el divendres», va matisar Cinca. En cas que, efectivament, s’acabés segellant demà, el ministre Portaveu va matisar que «no voldrà dir que la negociació haurà quedat enllestida» o «si no es tanca que l’hàgim de donar per perduda».