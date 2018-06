Un dret com una casa

Pizzes a domicili, però no al típic bloc de pisos, sinó a les tendes plantades a la plaça del Poble d’Andorra la Vella. Pizzes a domicili va ser el què va sopar la cinquantena de manifestants que durant 24 hores van acampar per protestar contra el preu dels lloguers. Malgrat que va haver-hi menys públic de l’esperat, «perquè la gent té por que l’assenyalin», segons el president de l’USdA, Gabriel Ubach, durant la nit de dimarts va arribar a haver-hi fins a 18 tendes i una dotzena de persones van dormir al ras. «Hem vingut a dormir aquí per reivindicar-nos pels preus abusius. Som joves, volem marxar de casa, però no podem», diuen l’Aida i l’Aleix de 18 anys. Respecte a si activitats com aquestes tindran alguna repercussió política, es mostren esperançats i desitgen que això «només suposi un primer pas». El què és segur, però, és que «si no ens movem, no arribarem a res».



La Mònica, que compagina els estudis amb una feina per la què li paguen el sou mínim, creu és la gent «de a peu» la que s’ha de mostrar disconforme i iniciatives com l’acampada permeten visibilitzar el seu malestar. «Jo no he dormit aquí perquè treballo massa hores per pagar el lloguer i la seva universitat», afegeix la seva mare, Isabel, qui assegura que «a Andorra hi ha gent amb molts diners, però qui manté el país som els que no arribem a final de mes».

Tot i que el tema tendes va ser fluix, des de les entitats promotores es van mostrat molt satisfets amb la recollida de signatures en les ILP: 500 en total. El portaveu de Podem Andorra, Joan Seguí, va voler afegir que la societat andorrana ha d’entendre que «s’ha de sortir al carrer» per manifestar-se o sinó «els governants faran la seva».

Reaccions polítiques

El PS va mostrar el seu suport a la causa, amb Pere López al capdavant, qui va aprofitar per valorar el projecte de llei de l’habitatge com «una presa de pèl» i va recordar que el pagament, o no, del lloguer «és la principal preocupació del país».

El ministre portaveu del Govern, Jordi Cinca, per la seva banda, va dir que respecta qualsevol reacció de la societat civil i que el problema dels lloguers mai ha estat negat per l’Executiu. «El Govern no està de braços creuats i ha aportat mesures per pal·liar-lo», va assegurar.