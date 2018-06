Trobada internacional de ball en línia a Encamp

L'associació Ball en Línia Principat d'Andorra (BELA) organitza aquest cap de setmana la setena edició de l'Inter-AND-Line, una trobada internacional on els participants gaudeixen d'aquesta modalitat de ball, compartint-la amb ballarins vinguts de diversos països.



La cita serà a la sala de festes i de congressos del Complex Esportiu i Sociocultural d'Encamp, els dies 29 i 30 de juny i 1 de juliol. A més de poder gaudir de ball lliure amb les coreografies més destacades i de tots els nivells i estils, s'impartiran tallers per ensenyar algunes de les darreres coreografies.



A més, s'oferiran classes de tècnica per a tots aquells que vulguin millorar en els diferents estils com el 'waltz', 'nightclub', 'cuban' o 'polka', entre d'altres. A més, dissabte al vespre hi haurà una exhibició realitzada per diferents grups amb els seus instructors.