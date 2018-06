Un vehicle del cos de policia ha quedat aquest migdia desfrenat al Rec del Solà a Andorra la Vella, prop del col·legi Sant Ermengol, sortint-se de la via en un accident que no ha provocat ferits. En el moment de la incidència no hi havia cap persona dins el cotxe, que ha quedat tombat i ha hagut de ser retirat per una grua.