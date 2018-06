Jocs SA es compromet a obrir una escola de crupiers l’any que ve

L’endemà de saber que el grup 100% andorrà Jocs SA s’enduia l’adjudicació per construir i explotar el casino, els representants de la companyia van celebrar l’anunci i van comprometre’s a edificar el complex en un màxim de dos anys, tal com van prometre al febrer, quan van presentar la proposta.



Marc Martos, conseller delegat de la societat, va calcular que en uns tres mesos ja tindran l’autorització de la llicència. A finals d’agost o principis de setembre, les obres es posaran en marxa amb l’objectiu que el casino pugui obrir les portes l’estiu del 2020. Vuit mesos abans, la societat s’encarregarà d’inaugurar una escola de crupiers per formar els treballadors de la instal·lació. Així, l’any vinent ja es podrà disposar d’aquest centre, que s’emmarca en un pla formatiu liderat per Novomatic, el soci tecnològic aliat amb Jocs SA.



Tal com va explicar el conseller assessor de Novomatic a Espanya, Josep Segura, la companyia austríaca també serà la responsable de proveir tota la tecnologia i les màquines d’última generació necessàries per engegar l’activitat del casino. A més, implementarà els sistemes de seguretat i desenvoluparà el programa de joc responsable. «Tenim una voluntat de permanència i creiem que aquest camí el podem fer junts», va comentar Segura.



Una altra de les prioritats que contemplen des de Jocs SA és l’organització de tornejos internacionals de pòquer. Martos va avançar que aquesta setmana ja han mantingut converses amb els organitzadors de l’esdeveniment mundial. «També ens han trucat altres entitats que estarien interessades en portar aquests tornejos al casino d’Andorra», va comentar Martos.