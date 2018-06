Els ramaders es manifesten contra els atacs de l’ós bru

Un centenar de ramaders del Pallars Sobirà es van manifestar ahir pels carrers de Sort contra la política d’alliberament de fauna salvatge i especialment de l’ós bru. La protesta arriba després d’un nou atac mortal de l’exemplar Goiat contra bestiar viu, concretament la mort d’una euga a la muntanya de Son del Pi.



Sota el lema «Farts de mentides», els manifestants han exigit entre d’altres mesures que els polítics locals exigeixin al Govern que Goiat sigui capturat i retornat a Eslovènia, pel seu caràcter extremadament agressiu amb els ramats i el risc que també s’apropi a zones habitades, tal com ja ha passat a la Val d’Aran. Pel que fa justament a la gestió de la fauna salvatge alliberada els darrers anys al Pirineu, els ramaders pallaresos van exigir durant la protesta la dimissió del director general de Medi Ambient i del director del Parc Natural de l’Alt Pirineu. «Vista l’experiència, ramaderia i depredadors no poden conviure», van lamentar.



Els pagesos també van reclamar «que el mateix control de sanejament que l’administració exigeix per als ramats, s’apliqui també a la fauna salvatge, que molts cops és portadora de malalties». Actualment, al Pirineu hi ha prop d’una desena d’explotacions immobilitzades per haver donat positiu en tuberculosi, entre elles granges de l’Alt Urgell. Els ramaders avisen que aquesta qüestió es pot convertir en un problema de salut pública i, alhora, denuncien retards en el pagament de les indemnitzacions, que poden portar al tancament d’algunes explotacions, segons van assegurar.



La manifestació va acabar davant la seu del Consell Comarcal, on es va llegir un manifest. El president del Consell, Carles Isús, va dir que de manera urgent convocarà un Consell d’Alcaldes per donar suport al text, que porta per títol «Ja n’hi ha prou de mentides».