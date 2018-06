Xaus diu que va tallar els cables sense adonar-se’n

L’expilot de motociclisme, Rubén Xaus, va voler aclarir ahir, a través d’un comunicat, que en cap cas va ser «conscient» d’haver tallat els dos cables elèctrics d’una línia de mitja tensió que van caure a la carretera C-16. L’escrit vol deixar palès aquest matís en les informacions sorgides arran de l’incident que va tenir lloc el diumenge a Cercs, al Berguedà. «Xaus pilotava el seu helicòpter quan, sense adonar-se’n, va tallar dos cables elèctrics», s’explica a la nota. Xaus vol subratllar que en cap moment va ser conscient que l’hèlix del seu helicòpter topava amb els cables elèctrics d’Endesa i que, d’haver-ho estat, hagués aturat l’aparell ràpidament, ja que la desestabilització de la nau «hauria posat en perill la seva pròpia integritat física», es diu al comunicat. «És a les quatre de la tarda, després d’aterrar al seu destí, quan l’informen del succeït i, a partir d’aquí, ell es posa a plena disposició de les autoritats competents que porten a terme les investigacions». Segons explica l’escrit, l’expiloat ha posat en mans del seus assessors i advocats tots els tràmits que s’hagin de seguir a partir d’ara i demana disculpes a tothom que s’hagi pogut veure afectat per aquest incident involuntari. Aquesta publicació va rebre la confirmació dels Mossos d’Esquadra sobre els fets ocorreguts diumenge. El cos policial va identificar el pilot de l’helicòpter el mateix diumenge i va assegurar que va marxar de la zona sense avisar. Els Mossos van rebre a les 12.50 hores del diumenge un avís a través del 112 sobre un helicòpter que mentre volava al voltant del pantà va topar amb els cables. Els agents van tallar el trànsit de la via mentre els tècnics d’Endesa valoraven la perillositat dels fets. La carretera va estar tallada durant tres hores en els dos sentits de la marxa i es van generar cues quilomètriques.

Per El Periòdic

