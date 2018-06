Marsol confia que el casino ajudi a revitalitzar la part alta de Meritxell

Conxita Marsol, la cònsol d’Andorra la Vella, no podia amagar ahir la satisfacció pel fet que el casino finalment hagi recaigut a Andorra la Vella. Unes cares d’alegria i unes valoracions compartides amb els consellers de la minoria comunal. «Estem molt contents, pensem que és una gran oportunitat per Andorra la Vella i sobretot per aquest sector de la parròquia», va afirmar la cònsol, que va afegir que «també és una gran oportunitat per al país i per a l’eix comercial central». Marsol és partidària que entre la part alta de Meritxell i la de Carlemany hi hagi diversos pols d’atracció que puguin contribuir a generar flux de visitants entre les dues zones i ajudar, així, a revitalitzar la zona. «Tot concentrat en un mateix lloc no era bo per a ningú», va assegurar.



Així, considera que la suma del casino, amb el centre històric i la Casa de la Vall en una punta, amb Caldea, el Museu Thyssen a l’altra i «The Cloud al mig, és perfecte». Marsol també va voler agrair a totes les empreses que havien confiat en la capital i va recordar que «confiava» a sortir guanyadors des del primer moment.

Minoria

Els consellers de Cd’i+L’A també van destacar «la bona notícia» que significa tenir el casino. «Estàvem a favor que es fes un casino i evidentment pensàvem que havia d’estar a Andorra la Vella que és la capital», va manifestar Jordi Minguillón, que va afegir que «ningú s’ha de posar cap medalla, si havia d’estar en un lloc, era Andorra la Vella». Víctor Pintos, va destacar que, l’escollit, és «un projecte realment il·lusionant i sobretot amb un interès per a la parròquia, perquè possibilitarà l’eixamplament de la plaça del poble i la comunicació transversal de Prat de la Creu amb l’avinguda Meritxell». Segons el conseller liberal, «això és un actiu immillorable».



D’altra banda, la consellera del PS, Dolors Carmona, també considera que disposar del casino a la parròquia «serà positiu perquè serà un atractiu més». Ara bé, la seva satisfacció més gran és «que no es faci al centre de congressos». Carmona va apuntar que a partir d’ara «haurem de vetllar tots plegats perquè no es destini aquesta instal·lació a altres usos diferents dels d’un centre de congressos».

Declaració d’intencions

De fet, la cònsol va explicar que abans de saber-se la ubicació ja s’havia signat una declaració d’intencions amb un parell de les operadores que optaven a la llicència, una d’elles Jocs S. A., perquè poguessin utilitzar el centre de congressos, durant uns dies, per a activitats complementàries. Encara no se sap quants dies el podrien utilitzar, però la mandatària va indicar que ara que ja tenen la comunicació oficial «acabarem de tancar el projecte».



Amb tot, va anunciar que a partir d’ara el centre de congressos mantindrà la mateixa funció que tenia si bé es volen potenciar els congressos. Un objectiu en què creuen que els ajudarà la presència del casino.



Qui també va valorar l’adjudicació de la llicència del casino va ser el cap de Govern, Toni Martí, que va limitar-se a assegurar que el procés s’ha fet «el més seriosament possible, amb un plec molt exigent». Martí va recordar que disposar d’una sala de jocs «és un element necessari com a complement del turisme» i va remarcar que «pagaran unes taxes al Govern, però no en fem una obsessió recaptatòria». Des del seu punt de vista ha de ser «un motiu més perquè andorrans i residents, i sobretot els turistes, vinguin».

Diversificació

Al mateix temps va subratllar que contribuirà a «diversificar l’oferta turística i d’oci» i va explicar que «tot el que vagi en aquest sentit serà benvingut».



Preguntat pel fet que es pugui perdre inversió estrangera en haver optat per una oferta de capital andorrà, el líder de l’Executiu li va restar importància remarcant que «la inversió estrangera està molt bé, però a Andorra hi cap tot». De la mateixa manera va insistir que «diversificar les fonts de la nostra economia és guanyar bona part de la nostra sobirania, també».