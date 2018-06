Caldea prepara un pla alternatiu per aprofitar els locals comercials

Un cop sabut que Caldea s’ha quedat sense casino, els responsables del termolúdic han entrat en una fase de replantejament de l’estratègia de futur i asseguren que ja disposen d’un esborrany de projecte alternatiu per tal de treure rendiment dels locals comercials. Així ho va explicar a EL PERIÒDIC el director general de Caldea-Inúu, Miguel Pedregal. «El món segueix. Hem lluitat per tenir el casino a Caldea, ens hem reivindicat, però ja està. Sense perdre ni un dia a lamentar-nos, el que fem és començar des d’avui a perfeccionar el nostre pla alternatiu d’aprofitament dels metres quadrats», va indicar.



Pedregal no va voler avançar els detalls de l’alternativa argumentant que primer es vol informar el consell d’administració, però sí que va explicar que «pensem que serà atractiu i interessant» i que permetrà disposar d’ingressos per complementar el negoci principal. La idea és presentar la proposta amb el pla de negoci al setembre davant del consell d’administració, de manera que durant l’estiu s’hauran de definir les xifres concretes que es preveuen aconseguir. Com fins ara, la voluntat és dotar de servei tant el local que hi ha disponible als baixos d’Inúu com les galeries comercials de l’entrada de Caldea.



«Caldea viu perfectament sense el casino», va insistir, admetent, això sí, que la nova proposta requerirà noves inversions. «Són inversions importants, però a la nostra escala. No estem pensant en inversions milionàries», va remarcar. Tenint en compte els resultats positius del darrer exercici i la bona salut financera la idea és que aquestes noves inversions es pugui dur a terme amb recursos propis.

Pel que fa a la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Trini Marín, tot i la petició feta per aquest rotatiu va declinar valorar la situació.