L’ONCA porta cordes i saxo als concerts ‘bàsics’ de la setmana

Una música que sonarà per primer cop entre les parets d’esglésies acollidores que faran, de ben segur, gaudir al públic amb una experiència artística diferent. A més, les tres actuacions s’emmarquen dins els actes de l’Any Europeu del Patrimoni Cultural 2018. Per assistir-hi cal fer reserva prèvia.

En concret, ho farà el jove saxofonista Guillem Tudó, qui interpretarà Melodies per recordar, a les 12.00 a l’església de Sant Serni de Nagol, i, a les 19.00, a l’església de Sant Miquel d’Engolasters. Dobles sessió d’un programa que proposa un viatge entre les obres més representatives del blues i del jazz: peces conegudes i desconegudes permetran respirar música viva, dolorosa, dolça, tendra, lenta, ràpida i emocionant, per fer vibrar les notes dels que la van escriure.

Demà serà un dia de descans per a la programació de l’ONCA Bàsic però diumenge tornaran als escenaris patrimonials del país amb un repertori ben conegut per al públic.

El tret de sortida al pentagrama aquest cap de setmana el donarà aquest mateix vespre el duo Dolce corda, format pels violinistes Alexandre Arajol i Jordi Albelda, interpretarà el programa Diàlegs pedagògics, a Sant Pere del Serrat. La formació presenta un repertori curiós i desconegut amb obres on destaca per sobre de tot la vessant pedagògica i lúdica; petites joies musicals que permeten entendre l’evolució del violí a França, Itàlia, Bèlgica i Alemanya.

L’ONCA Bàsic, aquesta barreja estiuenca de música de primera categoria i entorns emblemàtics, proposa un menú de cordes i saxofon per aquest cap de setmana, servit a cavall de les parròquies d’Ordino, Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació