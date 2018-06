L’aparcament de la vall de Sorteny serà de pagament

El gran volum de visitants que a l’estiu arriben amb els seus vehicles a l’aparcament del parc natural de la vall de Sorteny ha obligat al comú a prendre mesures, també per un tema de seguretat, ja que els vehicles sovint aparquen malament i complicarien l’accés del servei d’emergència en cas de necessitat, va exposar el conseller de Turisme i Esports d’Ordino, Jordi Serracanta. Per això, s’ha decidit que aquest pàrquing sigui depagament des del 9 de juliol.



La mesura es va exposar ahir al Comú d’Ordino, arran d’una pregunta formulada per les conselleres de l’oposició, Sandra Tudó i Eva Choy, sobre un suplement de crèdit que s’ha hagut de demanar per fer front a les obres de l’aparcament del parc natural de la vall de Sorteny. La corporació ha hagut d’explicar en què consisteixen aquests treballs, els quals tenen a veure amb un nou plantejament de l’accés al parc.



L’aparcament costarà quatre euros al dia, per un horari de 10.00h a 17.00h. La barrera d’entrada se situarà a l’inici del desviament cap al parc des de la CG3. També s’ha habilitat un autobús que unirà el nou aparcament del Serrat fins a Sorteny. Tindrà una freqüència de pas de 20 minuts, durarà fins les 7 de la tarda i costarà un euro per persona. Paral·lelament, també s’ha millorat el camí vell que connecta el Serrat amb Sorteny, per qui vulgui accedir al parc caminant.



Tots dos aparcaments, tant el de Sorteny com el del Serrat, tenen una capacitat per a uns 100 vehicles, ha informat Serracanta. Es tracta d’una mesura que només s’aplicarà durant els mesos estivals (juliol i agost).