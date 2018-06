Aclartits els dubtes sobre la part soterrada de The Cloud

El Govern, Andorra Telecom i l’Associació de Contractistes d’Obra d’Andorra (Acoda) van aclarir dimecres en una reunió els dubtes que planejava la part soterrada de l’edifici The Cloud. Els contractistes, tot i celebrar que es faci aquest edifici «significatiu» al país, van exposar que encara hi ha algunes mancances que compliquen l’elaboració del pressupost.

El ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, però, va recordar ahir durant la presentació de la xarxa wifi pública del Pas de la Casa, que no s’acceptaran sobrecostos «importants» que superin els 39 milions d’euros previsitos, però es va mostrar convençut que hi haurà empreses que presentaran propostes. A més, va manifestar que el projecte es podrà adjudicar durant aquest estiu i que les obres s’iniciaran el mes de setembre. «Els constructors tenen moltes ganes de treballar», va assegurar, alhora que va recordar que el concurs és d’àmbit nacional, «per donar l’oportunitat a les empreses del país» i que s’ha allargat 15 dies el termini per presentar ofertes.