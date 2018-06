La capital destinarà 1,7 milions a un nou tram de separativa

El Comú d’Andorra la Vella va aprovar ahir una ordinació de despesa plurianual d’1,35 milions per al 2019 per tal de poder dur a terme la fase 3 de les obres d’embelliment urbà i la separativa d’aigües a Santa Coloma, que tenen un cost total d’1,7 milions. Els treballs afectaran l’avinguda d’Enclar i un tram de l’avinguda Santa Coloma. Al mateix temps també es va aprovar la convocatòria del concurs per adjudicar les obres que tenen un termini d’execució de 12 mesos.



D’altra banda, en el ple també es va informar que durant el Poblet de Nadal només s’instal·larà un túnel de llum i so i no dos com s’havia previst, ja que no es disposa de prou diners per a tot. La corporació tenia prevista una partida de 175.000 euros per al 2018 i 175.000 euros més per al 2019, però una de les ofertes ja ascendia a 135.000 euros, que és la que s’ha acceptat, i una altra, la que es preveia ubicar a la plaça de la Rotonda, 125.000 euros més. La majoria ha optat per cenyir-se al pressupost i preveu destinar els diners sobrants a alguna altra proposta.



A més, ara s’estudiarà on s’ubicarà. Els dos grups de la minoria pensen que el millor lloc seria la plaça de la Rotonda, un emplaçament que Marsol creu que pot ser «bo», però que caldrà prendre mides per si el túnel hi cap. Davant la possibilitat d’avaluar la ubicació i pel fet de no haver ampliat els diners a gastar, els grups de la minoria van decidir donar suport a l’adquisició del material nadalenc, encara que no van obviar les diferències de criteri amb la majoria.

Conveni amb FEDA

Un dels punts que més polèmica va aixecar va ser el conveni que s’ha signat aquesta mateixa setmana amb FEDA per la construcció i explotació de la xarxa de calor. La minoria va criticar l’acord. Cd’i+L’A considera que és «un acord de mínims i poc treballat» a més de defensar que la corporació no en traurà cap contrapartida, ni tan sols unes tarifes més avantatjoses. Un fet que la cònsol va negar, ja que va assegurar que la tarifa que se’ls aplicarà als Serradells serà inferior a la minorista que s’acabi fixant. Les conselleres del PS van lamentar que s’hagi prioritzat «la foto» abans d’explicar els detalls de l’acord a tots els consellers del comú.



En el ple també es va aprovar un nou reglament de terrasses per a l’avinguda Meritxell i la minoria va criticar la cessió d’ús d’una parcel·la de 4.000 metres quadrats al British College.