El percentatge de dones que treballa a temps parcial triplica el dels homes

El 14,6% de les dones té una feina a temps parcial, enfront un 4,3% dels homes que té una jornada laboral de quatre hores, o dit d’una altra manera, el percentatge de dones ocupades a temps parcial és tres vegades superior al d’homes. Així s’extreu de les dades recollides pel Departament d’Estadística publicades ahir que destaquen que els motius principals de tenir una jornada de 20 hores són exercir una altra activitat professional o estar estudiant (46,2% dels casos), no haver trobat una feina a jornada completa (23,1%), no voler-la (17,9%), tenir cura dels nens, d’adults malats, incapacitats o gent gran o per altres obligacions familiars o personals (7,4%), per malaltia o incapacitat pròpia (4,9%) o per d’altres motius (0,5%).



Aquesta dada també es reflecteix en la bretxa salarial que separa homes i dones. Així, segons les dades publicades les dones cobren 1.522 euros al mes de mitjana mentre que els homes arriben als 1.880, el que representa una bretxa de 357 euros. Les mateixes xifres mostren que el 54,4% dels homes ingressen més de 1.950 euros nets al mes, enfront del 38,9% en el cas de les dones. En canvi, en les remuneracions més baixes són les dones les que lideren el rànquing. Així, el 24,8% d’elles obtenen una remuneració inferior als 1.200 euros nets al mes respecte el 11,2% d’ells. Segons l’estudi, una de les raons principals d’aquestes desigualtats en la mitjana i la distribució de les remuneracions «és que les dones treballen més sovint a temps parcial i en sectors d’activitat menys remunerats que els homes». Si mirem la remuneració neta per tipus de jornada, la bretxa remunerativa sobrepassa els 250 euros, cobrant la dona 1.657 euros per vuit hores davant els 1.920 euros dels homes, i 736 euros pel sexe femení enfront els 993 euros pel masculí en el cas de quatre hores diàries.

Bretxa salarial amb estudis i sense

La bretxa salarial també es pot observar entre homes i dones amb estudis i sense, sent en aquest darrer cas la diferència més elevada. De mitjana, una dona sense estudis cobra 517 euros, el que suposa 657 euros menys que els homes en la mateixa condició acadèmica. En el cas de les persones amb estudis primaris, els homes arriben als 1.611 euros, uns 463 euros més que les dones. Quan la formació arriba a estudis secundaris, la bretxa salarial és de 368 euros i amb estudis terciaris la dona cobra 2.032 euros enfront dels 2.434 dels homes (402 euros de diferència).



Per professions, la bretxa més elevada és entre la gent que treballa al sector financer, immobiliàries, professionals i tècniques (756 euros de diferència), seguit de la indústria (594 euros) i de l’administració pública, educació, sanitat, serveis socials i personals (384 euros). En el cas del comerç, l’hostaleria, el transport, la informació i les comunicacions la diferència és de 280 euros i en el sector de la construcció de 120 euros.



Tampoc s’igualen els sous si es fa la comparació segons la naturalesa de l’ocupador. En el cas dels treballadors per compte propi la bretxa és de 274 euros; pels assalariats del sector privat és de 342 euros i pels treballadors del sector públic i parapúblic és de 247 euros.