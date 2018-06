La UE Engordany s’estrena amb una victòria i fa un pas de gegant (2-1)

Victòria merescuda. Defensa, èpica i molta feina ha estat la recepta. Andorra ha acollit aquesta nit un nou partit de l’Europa League entre la UE Engordany i l’SS Folgore de San Marino. En un duel passat per aigua que ha provocat molta rapidesa al joc, l’Engordany, que s’estrenava a la competició, s'ha emportat el partit en els darrers minuts de joc amb un golàs de cap de Miguel Ruiz.

La primera part ha començat molt igualada, amb un Folgore valent que ha apostat per ser caut. No ha estat fins al minut 18 que els locals han tingut una oportunitat que quasi acaba en gol. Els de San Marino també es s'han apropat perillosament però no han aconseguit marcar mentre la pluja es convertia en la protagonista del matx. L’Engordany, per la seva part, anava millorant a mesura que passaven els minuts, començava a construir i a posar el rival entre les cordes fins que va anotar al minut 37. Del 0 a 0 a l’1 a 0 només hi ha un pas, era el preferit i ja s’havia posat les piles. Sebas Gómez ha centrat la falta i Christian Cellay l'ha enviat al fons de la xarxa. Dit i fet.

A la segona part, l’Engordany ha seguit fent el seu joc però amb un poc menys d’intensitat que en el primer temps, de manera que el Folgore ha canviat la seva actitud i després d’un corner que ha tret Francesco Sartori, Unberto Semeraro ha marcat un autèntic golàs en tot l’escaire dret i ha empatat el partit. Un d’aquells que s’han de tornar a veure. S’havia de tornar a començar. Així, els andorrans han augmentat al ritme i un minut després Larsen Touré tenia una clara ocasió. Però no aconseguia entrar. Quan faltaven deu minuts pel final, el tècnic local ha apostat per Brian Figliamonte per donar la volta al partit. Però al 85, després d’una falta centrada de lluny, Ruiz la va enviar el fons de la xarxa de cap i va córrer a celebrar-ho amb l’afició. Era un gol per la història.

En aquest sentit, el tècnic José Mengual, ha considerat «ja sabíem que seria un partit complicat». «Ens han marcat però el resultat és just, és el treball de tota la plantilla. Els 90 minuts de San Marino seran terrorífics, no sortiran a caminar, aniran a resoldre l’eliminatòria i tenen una plantilla molt bona», ha comentat. «El sobreesforç ha estat espectacular però marxem amb un resultat favorable, estic molt satisfet», ha conclòs.