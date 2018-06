El telecabina d’Arinsal, més a prop de la Batllia

Fins a 400.000 euros invertirà el Comú de la Massana a partir de setembre en una única obra d’eixamplament de la carretera secundària 310 a Anyós. Les feines se centraran a fer la calçada més ampla i afegir-hi, a més, voravies en ambdós sentits de la marxa per a millorar la seguretat dels vianants. «La incorporació d’aquestes voreres permetrà arribar al centre de La Massana a peu i de manera segura», va concretar Baró.

Ahir també es va aprovar la creació de l’estació fotovoltaica més gran del país a través d’un contracte entre el comú i les societats Col·legis del Pirineu i Nord Andorrà per sotsarrendar algunes cobertes de l’edifici conegut coma Poliesportiu de l’Aldosa per tal de produir i comercialitzar energia elèctrica. Segons va explicar Baró, la inclusió del comú en el contracte respon al fet que «la inversió s’ha d’amortitzar a molts anys», de manera que el comú prendria el compromís amb Nord Andorra si la societat del col·legi es dissolgués en algun moment.

En cap cas, la disconformitat de les famílies propietàries del telecabina són amb el Comú de La Massana, sinó entre elles però mentre que aquestes es mantenen, el contracte d’arrendament que va caducar a principis d’any no es pot renovar. Davant d’aquesta situació, el comú va executar una clàusula del contracte que estipulava que «a la finalització del mateix, els arrendadors única i exclusivament podran tornar a arrendar o bé cedir en propietat l’objecte arrendat al Comú de la Massana» per tal d’activar la cessió, amb la que només una de les parts està d’acord. El contracte va incloure la cessió en la clàusula, ja que es va considerar que, passats 20 anys, el Comú ja hauria pagat els costos derivats de la instal·lació del telecabina i finançat pels propietaris ara fa dues dècades.

El procés de cessió del telecabina d’Arinsal al Comú de La Massana arribarà, molt probablement, a la Batllia el proper mes, després que ahir el consell va desestimar el recurs de reposició d’una de les parts arrendadores. Ara, el comú ha de notificar la resolució als dos propietaris del giny, que tenen el termini d’un mes per presentar demanda a la Batllia, «si es farà o no, depèn d’ells», va assenyalar el cònsol major de La Massana, David Baró.

Per Mireia Aguilar

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació