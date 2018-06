Creix la població però no el nombre de treballadors

L’augment de la població dels darrers anys no s’ha traduït en un increment del nombre de treballadors. És a dir que cada cop hi ha més habitants però el percentatge de població activa no creix. Segons les dades fetes públiques ahir pel Departament d’Estadística, això s’explica bàsicament per tres factors: l’envelliment progressiu de la població que fa disminuir la taxa d’activitat respecte els trams d’edat més actius; una menor participació dels joves en el mercat laboral durant els darrers anys i una pujada de les residències passives.

En concret, les dades mostren com la taxa d’activitat ha patit una davallada de 5,8 punts al llarg del període comprès entre 2010 i 2017.

Taxa d’atur

Per contra, la taxa d’atur disminueix i se situa en un 2,4% l’any passat, la xifra més baixa dels últims vuit anys. Per sexes, la taxa d’atur dels homes és del 2,8% i de les dones del 2%, de manera que ambdues es redueixen 1,1 punts i 1,3 punts respectivament en comparació amb l’any anterior. Pel que fa a la taxa d’ocupació, també presenta una disminució global de 5,2 punts en els darrers vuit anys i se situa el 2017 en el 78,7% de la població d’entre 15 i 64 anys, el valor més baix de tot el període considerat.

Pel que fa a l’edat, el tram més afectat per l’atur correspon a les persones més joves, d’entre 15 i 24 anys amb un 7,1% de mitjana per any. Amb tot, cal destacar que la taxa d’atur juvenil ha disminuït dràsticament en els últims cinc anys. Aquest fet s’explica perquè cada vegada hi ha més joves inactius en aquest tram d’edat perquè curses estudis terciaris. Segons les dades, a més, la taxa d’atur global no es veu afectada fortament per la volatilitat d’aquest grup d’edat atès que el volum de persones d’entre 15 i 24 anys és molt menor que el nombre que es troba entre 25 i 64 anys.

Per nacionalitats, els francesos són els que tenen la proporció d’inactius mes elevada amb un 40%. Pel que fa als portuguesos, el 86,4% són classificats com ocupats, la ràtio més elevada de totes les nacionalitats presents al Principat.

Comparativa amb Espanya i França

En relació amb els països veïns i economies de l’entorn, la taxa d’atur per Andorra és la més baixa en tot el període analitzat, exhibint un comportament sistemàtic a la baixa. D’altra banda, la taxa d’ocupació i la taxa d’activitat del Principat és sempre superior a la d’Espanya, França i el conjunt europeu.