Formar més que jugadors

Aquest passat dimecres, Pepe Arrufat, entrenador de la base de Vila-real FC i Rosa Picó, psicòloga esportiva especialitzada en futbol base van compartir un entrenament amb la base del Vallbanc FC Santa Coloma.

«Hem vingut a Andorra amb ganes d’aprendre dels nens i que nosaltres els puguem donar les eines perquè puguin aprendre de nosaltres», explicava Arrufat. En aquest sentit, les seves eines són parlar amb el jugador, veure com se sent i que transmeti el que creu que pot millorar perquè «nosaltres el veiem de fora, però ell la seva proa perspectiva». Per tant, «parlem molt amb el jugador, li fem una entrevista i li fem algunes preguntes que ens pugui respondre, a més de veure vídeos amb ell, és el que millor funciona». En aquest sentit, Arrufat va transmetre als entrenadors una sessió tipus com fan a Vila-real. «El nostre missatge és que el jugador ha de ser el veritable protagonista del seu propi aprenentatge perquè si li diem el que ha de fer des del primer moment, només sabrà obeir ordres», informava. «El Vila-real el què cerca són jugador autònoms que siguis capaços de decidir el què fer en un partit per si mateix, i quan no es fa la correcta, és la nostra missió com a entrenador-educadors formatius acordar amb ell una entrevista i extreure un ‘feedback’ positiu perquè pugui decidir en una situació de partit», destacava.

Una altra de les seves eines és «no estar proliferant crits a la banda», «si donem instruccions pausades, és millor perquè si veu que el criden, es cohibeix i el seu rendiment no serà millor, el jugador ha d’estar en un context en el qual pugui jugar a gust i gaudir, que és l’objectiu principal de tot jugador».

Per altra banda, Picó, va marcar les pautes en les quals es basen al Vila-real: «S'ha d'estar treballant constantment, fer el treball d'objectius individualment, d'habilitats de comunicació, d'emocions, treballar la tolerància o el malestar per la frustració i la motivació». «Amb una combinació de tot s'aconsegueix que el jugador es formi també com a persona», manifestava tot i que és conscient que «a Andorra és impossible tenir una estructura com la que tenim a Vila-real, ja que el club té nou psicòlegs».