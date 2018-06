L’FC Andorra celebra la seva assemblea

L’FC Andorra va celebrar ahir la seva assemblea en la qual es va fer un pressupost aproximat i delimitant-lo una mica, però donant continuinitat la línia de la temporada passada en la què es va aconseguir tapar una part del deute. No obstant això, encara no es coneix la subvenció del Govern.

«Ha estat una assemblea bastant tranquil·la. Hem treballat amb la subvenció de l’any passat però no sabem el què tindrem i, per tant, si s’ha fet algun pas amb els jugadors i el tarannà és de continuar si són les mateixes, però si no la sabem, no podem tancar res», explicava el president de l’entitat, Albert Ferré.