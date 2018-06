Andorra i la UE acorden mantenir 30 anys el sector del tabac fora de la unió duanera

El cap negociador de la Unió Europea per a l’acord d’associació del Servei Europeu d’Acció Exterior, Thomas Mayr-Harting, també ha avançat que ja s'ha parlat de la solució que es podria aplicar per evitar que Andorra hagi d'obrir totalment la circulació de persones, i que podria ser similar al règim de Liechtenstein.

Andorra i la Unió Europea han conclòs aquest divendres la negociació del capítol de la lliure circulació de mercaderies de l'acord d'associació. L'acord inclou la solució per poder mantenir el sector del tabac fora del règim d'unió duanera durant 30 anys a partir de l'entrada en vigor de l'acord d'associació, però també el compromís que Andorra s'adhereixi al conveni de l'OMS sobre la lluita antitabac –que es preveu entrar a tràmit parlamentari en breu–, transposi diverses directives europees per millorar la salut pública en aquesta matèria, reforci la lluita contra el contraban i es comprometi a mantenir el diferencial del preu del tabac amb relació al d'Espanya.

Per El Periòdic

