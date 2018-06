Més de 80 països han signat conveni contra l'enginyeria fiscal de les multinacionals

La secretària d’Estat d’Afers Financers Internacionals, Clàudia Cornella, ha participat a la cinquena reunió del Marc inclusiu sobre l’erosió de la base imposable i el trasllat de beneficis, que s'ha fet al Perú. En la reunió s'han donat cita més de 180 delegats dels ministeris d’economia, finances i administracions tributàries dels països membres i representants d’organismes internacionals com el Banc Interamericà del Desenvolupament, el Banc Mundial, el Fons Monetari Internacional, el Centre Interamericà d'Administracions Tributàries i el Fòrum d'Administracions Tributàries Africanes. Aquest projecte de l'OCDE pretén barrar el pas a l'enginyeria fiscal de les grans multinacionals per evitar pagar impostos.

En aquest acte dos països, els Emirats Àrabs Units i el Perú, han signat l’Instrument multilateral, essent més de 80 els països, entre els quals Andorra, actualment compromesos amb aquest instrument que modifica de manera multilateral els convenis fiscals per prevenir de manera més eficient l'erosió de les bases imposables i el trasllat de beneficis.

Durant la trobada s'ha fet un repàs general de la implementació dels estàndards mínims del projecte BEPS, de l'estat d'avançament global, dels aspectes més rellevants i els últims desenvolupaments de cadascun dels estàndards, així com de les diferents qüestions sorgides al llarg d'aquest procés d'implementació. També s'ha definit el calendari per a les properes avaluacions i per a la revisió de criteris.

Així mateix, s'ha presentat als membres del Marc Inclusiu, per a la seva discussió i aprovació, el segon informe de progrés que ha estat elaborat per a la seva remissió al G20.

Entre els altres punts tractats en aquesta cinquena reunió del Marc Inclusiu destaca la presentació per part del 'Tax Force Digital Economy Group' de l'informe intermedi respecte a les mesures a emprendre a llarg i curt termini en relació amb la tributació en el context de l'economia digital, així com el seguiment realitzat respecte a la iniciativa de certesa fiscal, les darreres reformes fiscals i l'actualització del concepte de moralitat en la fiscalitat.

La reunió ha conclòs amb un repàs de les principals recomanacions proposades pel que fa a les metodologies de treball i dels propers passos a seguir.