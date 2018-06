El comú de la capital planteja fer un centre de salut a Ciutat de Valls

La cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, acompanyada d'altres consellers comunals ha mantingut una trobada amb una cinquantena de veïns de Ciutat de Valls aquest dijous passat al vespre. Marsol va informar els assistents que, a petició del comú, el Govern cedirà un local a l’antiga escola espanyola amb accés directe des de la placeta Ciutat de Valls. Des del comú s’estudiarà, juntament amb l'executiu, la viabilitat d’habilitar l’espai com a centre de salut per oferir aquest servei a un barri molt poblat i amb molta gent gran. La proposta ha estat "molt ben acollida" segons informen des de la corporació, des d'on qualifiquen de "molt constructiva i enriquidora" la trobada.



A petició dels veïns i comerciants del barri, a més, es posarà en marxa una prova pilot per reconvertir les zones d’estacionament en aparcaments limitats a un màxim de 30 minuts. L’objectiu és oferir un màxim de rotació per afavorir el comerç i l’ús de les places per als veïns. Alhora, el comú els ha informat que estudia construir un aparcament vertical per al barri, i ha recollit la inquietud que la zona pugui disposar en alguns trams de voreres més amples i que hi hagi millores en els contenidors de deixalles. Els assistents també van ser informats sobre alguns projectes d’embelliments florals previstos a la zona.



Pel que fa al projecte de la rampa mecànica per a vianants per salvar el desnivell del barri, el comú va escoltar les opinions dels assistents i va copsar que "tot i ser una idea que agrada no és prioritària per als veïns". En aquest sentit, se n’estudiarà la viabilitat així com la d’altres tipus de connexions verticals per apropar el barri a Príncep Benlloch, ja connectat amb Tobira a través de l’edifici La Quirola. De fet, aquesta connexió vertical en ús des de fa unes setmanes, ha estat molt ben valorada pels veïns, així com la construcció del parc infantil al pati de l’antiga escola espanyola i de la nova placeta Ciutat de Valls, segons s'informa en el mateix comunicat emès per la corporació.

D’aquí a sis mesos es tornarà a convocar els veïns del barri per informar-los de l’estat dels projectes i sobretot valorar les actuacions realitzades. La trobada d'aquest dijous s’emmarcava en la ronda de trobades periòdiques impulsada pel comú per recollir de primera mà els neguits i inquietuds dels veïns dels diferents barris i informar-los dels projectes que es plantegen. Van acompanyar Marsol el conseller de Serveis Públics i Circulació i alhora conseller del barri, Miquel Canturri; el conseller d’Urbanisme i Aparcaments, Josep Antoni Cortés; i el conseller de Medi Ambient i Innovació, David Astrié.