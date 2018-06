Diagne es desvincula del Barça i apunta a Andorra

L’FC Barcelona Lassa ha comunicat avui que ha arribat a un acord amb els jugadors Sasha Vezenkov, Moussa Diagne i Petteri Koponen per a posar fi als seus vincles contractuals amb l’entitat blaugrana.

«El FC Barcelona vol agrair a Sasha Vezenkov, Moussa Diagné i Petteri Koponen la professionalitat mostrada al llarg de les temporades que han vestit la samarreta blaugrana i els desitja el millor, tant en l’àmbit professional com en el personal», va manifestar el club. Diagne va aterrar al Barça la temporada 2015/2016 procedent del Fuanlabrada i va guanyar la Supercopa ACB. La temporada 2016/2017 va tornar al seu anterior club com a cedit fins al gener, quan el club el va recuperar per a jugar la Lliga Endesa i l’Eurolliga. Després, a la darrera temporada va anar cedit al MoraBanc Andorra, equip que ara el vol per a la pròxima temporada. D’aquesta manera s'ha manifestat el club del Principat: El vol i està mantenint converses per arribar a un acord.

Durant la fase regular de la Lliga Endesa va obtenir 8,7 punts de valoració de mitja i va anotar 5,8 punts de mitja per partit. A més, va ser el 12è jugador que més esmaixades va fer i el 15è que més rebots ofensius va capturar.