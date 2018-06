Les pimes critiquen que es pugui treballar els festius

El president de l’Associació de la Micro, Petita i Mitjana Empresa d’Andorra (PIME), Marc Aleix, denuncia la mesura aprovada el dimecres al Consell de Ministres que dona opció a qualsevol empresa a obrir els dies festius. Aleix insta el Govern a ampliar la mesura als estaments públics. «Si hem de treballar, treballem tots. Que obrin totes les administracions públiques els festius», va apuntar Aleix. «El que no pot ser és que els salaris del sector públic siguin molt més elevats que els del privat, que són els que treballen més hores i més dies a la setmana», va afegir el portaveu de l’associació.



Abans que s’aprovés aquesta modificació del calendari laboral, les companyies no vinculades al sector turístic havien de tancar obligatòriament 14 dies a l’any. Amb el canvi acordat, s’obre la porta a que puguin demanar un permís qualsevol d’aquests festius a excepció de l’1 de gener, el 14 de març, el 8 de setembre i el 25 de desembre –els dies d’obligat tancament també pels comerços.

L’USdA també es posiciona totalment en contra de la decisió adoptada pel Govern. El portaveu de la Unió Sindical, Gabriel Ubach, considera que la nova mesura encara empitjora les condicions per a la conciliació entre la vida familiar i laboral. «És una assignatura pendent des de fa molts anys i el Govern no està fent res per millorar-ho», va criticar Ubach.



El sindicalista també va lamentar que la decisió s’hagués pres sense consultar-ho amb els representants dels treballadors. «El Govern de DA només governa per una part de la societat i deixa de banda la classe treballadora», va afirmar Ubach, que insta el cap de Govern, Toni Martí, a convocar eleccions. «Aquesta legislatura està completament esgotada», va dir el líder de l’USdA.



Els que sí que es mostren satisfets de la modificació en el calendari laboral són els integrants de la patronal. Xavier Altimir, president de la CEA, considera que sempre que hi hagi un previ acord entre el treballador i l’empresa, l’opció de poder treballar els festius és una «bona notícia». «Al final, som un país de serveis i necessitem la màxima flexibilitat», va apuntar Altimir. L’empresari de la CEA creu que la decisió repercutirà sobretot al sector del comerç i al de la construcció.