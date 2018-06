El Girls Bike Weekend arriba amb més ‘riders’

El Girls Bike Weekend torna a Vallnord – Pal Arinsal aquest cap de setmana amb un major nombre d’inscrites: 83 riders, xifra que suposa un 16% més que en l’edició passada. Es reuniran al Bike Park de La Massana amb la finalitat de debutar en el món de la mountain bike i per gaudir dels mateixos circuits en el qual les seves ídoles lluiten per la Copa del Món UCI.

En la seva cinquena edició, l’objectiu d’encomanar la passió per aquest esport al públic femení segueix realitzant-se amb l’adhesió, també, de riders masculins. Andorra i Espanya són els principals orígens de les participants. El Girls Bike Weekend compta amb activitats per a tots els nivells per a fomentar els valors de l’amistat i la natura.