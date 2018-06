Europa confirma els 30 anys de transitorietat per al tabac

La Unió Europea va confirmar ahir l’acceptació d’un període de transitorietat per al tabac de 30 anys, de manera que durant aquest període el producte queda exclòs de les obligacions inherents a l’acord d’associació que s’està negociant amb Brussel·les des de fa tres anys i que es preveu que es resolgui a principis de l’any que ve. L’anunci el va fer la ministra d’Exteriors, Maria Ubach; acompanyada del director executiu per a Europa i Àsia central del Servei Europeu per a l’Acció Exterior, Thomas Mayr-Hanting i del cap de la divisió per a Europa occidental, Claude Maerten; que alhora són, respectivament, negociador en cap i negociador adjunt de la Comissió Europea (CE) per a l’acord d’associació amb Andorra.



Amb la superació del «principal escull», el tabac, segons Mayr-Hanting, per a la lliure circulació de mercaderies s’ha pogut signar per part de totes dues parts la primera de les llibertats que la UE exigeix per a l’acord d’associació. No obstant això, tant Ubach com Mayr-Hanting, van voler deixar ben clar que «res no està tancat fins que tot el conjunt de l’acord d’associació ho estigui».

«La més extensa de la història»

L’exclusió de la unió duanera durant tres dècades del tabac suposa la transitorietat «més extensa de la història d’un acord d’associació amb la UE», va subratllar el negociador en cap que, a més, va recordar que el rellotge no començarà a córrer fins que l’acord estigui íntegrament enllestit i sigui ratificat per totes les parts implicades. «Així que si comptem des de l’anunci d’avui, el període d’adaptació a un nou model econòmic és, de fet, més llarg que 30 anys», va destacar Mayr-Hanting. «Dependre del tabac per sempre no era una solució, ni una opció per a Andorra», va dir el negociador en cap, alhora que va afegir que «la UE no vol imposar les seves solucions a ningú i per això ha entès que el tabac és important per a l’economia Andorrana i que el país està passant i passarà per un període de transformació important: qui havia de pensar fa pocs anys que el país arribaria a acollir vuit milions de turistes!».



Segons el representant de la CE, aquesta anormalitat ha estat possible «gràcies a la comprensió del president de la Comissió, Jean-Claude Juncker, que prové d’un país petit ell mateix i que és capaç d’entendre les especificitats». A més Mayr-Hanting va lloar la capacitat d’Andorra per haver entès «la lògica d’avançar cap al mercat interior i el compromís amb el projecte de construcció europea».

Drets de duana

«Els drets de duana, molt importants per a la nostra economia, es començaran a reduir a partir del setè any de l’activació de l’acord», va indicar Ubach. És a dir, que per a les arques estatals serà aquest el moment d’inflexió en què arribaran menys ingressos per aquesta via i s’apugi la base impositiva d’aquest producte per equilibrar la recaptació pecuniària.

Frau i contraban

El capítol sobre lliure circulació de mercaderies acordat ahir recull la obligació d’Andorra per a lluitar contra el frau i el contraban, encara que «no és una cosa que fan per nosaltres, són accions que Andorra ja va començar abans de les negociacions», va remarcar Mayr-Hanting.

Diferencial de preu

Andorra també s’ha compromès a què el diferencial de preu amb Espanya so sigui de més del 30%, com ja s’havia anunciat a finals de l’any passat. Segons va destacar Ubach, aquesta mesura no entra en conflicte amb la «preservació de la sobirania fiscal del país».

clàusula de salvaguarda

Ubach i Mayr Hanting van parlar també de la coneguda com a «clàusula de salvaguarda», un mecanisme que pot ser activat tant per la UE com per Andorra en cas de «greus dificultats» del país o «mala evolució» del vincle. Els compareixents van aclarir que aquesta clàusula es troba en la part «institucional» de l’acord i no fa referència a cap capítol en concret, sinó que al conjunt. En cas d’activar-lo, es tornaria a reunir el comitè mixt de negociació per buscar una solució amistosa al conflicte, si això no prosperès, les parts es podran adreçar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea que dictarà resolució.

La resta de llibertats

La UE exigeix el compliment de les quatre llibertats del mercat interior per tal d’associar-s’hi: lliure circulació de béns, lliure establiment i lliure prestació de serveis, lliure circulació de capitals i lliure circulació de persones. De moment, només s’ha tancat la primera llibertat, «hem fet un trosset de camí», va definir-ho la ministra d’exteriors. Per això, la pròxima setmana la taula de negociació es tornarà a reunir a Brussel·les per afrontar la segona de les llibertats. Tenint en compte que el capítol de les mercaderies ha necessitat tres anys de negociació, sembla difícil que es pugui complir el calendari per tancar l’acord a principis de l’any que ve però els negociadors són positius i a més indiquen: «L’acord d’associació és més important que urgent», per treure ferro a un possible retard, si el resultat és satisfactori.



De les tres llibertats pendents de conversa, la lliure circulació de persones és la que preocupa més des d’Andorra ja que, en paraules del cap de Govern, Toni Martí: «no és el mateix que 70.000 andorrans es moguin per Europa que mig milió d’europeus es moguin pel Principat». Al respecte, sembla que el model de Liechtenstein és el que es podria aplicar en aquesta situació. Martí, en una breu declaració, va afirmar satisfet: «Si la resta de capítols es tanquen tan bé com aquest, tindrem un acord extraordinari».