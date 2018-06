Prop de 900 infants gaudiran del campus d’estiu

L’esdeveniment de l’estiu ja és aquí i demà començarà una nova edició del campus de bàsquet, futbol i futbol sala Nike Camp, que se celebra de l’1 al 14 de juliol a Andorra. El Principat acollirà gairebé 900 nens i nenes, que se sumen als més de 16.000 esportistes que han passat per aquest campus al llarg de la seva història. La d’aquest any serà la 21a edició del campus de bàsquet, la 20a de futbol i la segona de futbol sala.

Aquest any, els participants en futbol comptaran amb la presència d’Iñaki Williams (Athletic Club), de Sergio Gómez (Borussia Dortmund) i d’Alexia Putellas (FC Barcelona). Aquesta llista podria veure’s augmentada amb la presència de més futbolistes d’elit. A més, paral·lelament al Nike Camp de futbol tindrà lloc el Nike Camp Pro, on futbolistes d’entre 16 i 19 anys, a més dels entrenaments, també reben formació en aspectes físics, nutricionals i d’altres tipus, necessaris per a donar el darrer pas al futbol professional.

En bàsquet, comptaran amb la presència de Víctor Claver, Pierre Oriola i Joan Carles Navarro (FC Barcelona), Alberto Abalde i Guillem Vives (València Basket) i Xabi López (Joventut de Badalona). En futbol sala, comptaran amb Javi Rodríguez.

«Afrontem aquesta edició amb les mateixes ganes i il·lusió que el primer dia, els jugadors que ens visitaran representen els valors que volem que els nens aprenguin de l’esport: humilitat, respecte pel contrari, esforç i capacitat de superació», comentava Juanjo Rovira, director del Nike Camp.