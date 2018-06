Cardelús s’estrena a Assen amb un paper il·lusionant

El pilot andorrà Xavi Cardelús es va estrenar ahir a la Catedral del motociclisme, a Assen, on disputa el seu quart wild-card al Campionat del Món de Moto2. La primera presa de contacte amb el circuit al llarg de les dues primeres sessions d’entrenaments lliures celebrades aquest divendres va ser força positiva. El millor registre de Cardelús va ser d’1.42,14 i es va situar a 3,9 segons del pilot més ràpid.

Al segon entrenament, la millora va ser força significativa perquè la volta ràpida va ser d’un segon menys que la de la sessió matinal.

«El balanç és força positiu perquè la millora que hi ha hagut de la primera a la segona sessió és prou significativa i a més, em situa a prop d’alguns dels pilots que em precedeixen», comentava. «Hi ha concretament quatre punts del circuit on els sots poden afectar la traçada i dos altres que són força ràpids on encara cedeixo més temps del compte», remarcava. «De cara a demà, el plantejament ha de ser el mateix que avui. Espero acabar la jornada havent reduït significativament els meus temps i la diferència respecte als pilots més ràpids de la categoria», afegia el pilot del Principat.