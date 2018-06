El nou espectacle del Cirque du Soleil convenç els espectadors

Embadaliment general del públic que ahir va assistir a l'estrena de Diva, el nou espectacle del Crique du Soleil fet exclusivament per a Andorra. Va agradar, i molt, el nou format que la companyia quebequesa, que d'esprés de cinc anys de diferentes versions sobre el paraigües d'Scalada, s'endinsa en el món de les dives musicals de les últimes dècades, des d'Aretha Franklin a Rihanna. El show d'aquest any, que es podrà veure tots els vespres fins al 29 de juliol, inclou menys números circenses que en d'altres ocasions i dona molt de protagonisme a les cantants en directes i les coreografies coordinades al milímetre.

Els artistes del circ van estar pletòrics durant l'estrena i plens d'energia, una força que van transmetre a la carpa i que va vibrar amb cada un dels números. Sobretot van destacar les dues cantants, Marie-Christine Depestre i Carol Higguins. La primera és especialment coneguda al Canadà i és la primera vegada per a totes dues que col·laboren amb el Cirque du Soleil, segons van explicar les directores artístiques de Diva, Lydia Bouchard i Sonya St.Martin. "Tenen un color de veu molt especial", van destacar.

Diferent

"És diferent, però ens ha agradat molt, encara que potser hem trobat a faltar algun altre número de circ", va opinar una mare de Barcelona desplaçada fins al Principat amb els seus dos fills expressament per veure l'estrena. Aquesta família va triar les entrades gratuïtes per gaudir de l'espectacle i tot i haver estat dempeus durant "gairebé dues hores" van assegurar que no havien patit aglomeracions i que la visibilitat era "prou bona, si vigiles que no se't posi ningú alt davant". Un grup de tres parelles sobre la seixantena d'edat i vingudes des de Llívia, també van veure l'espectacle a la zona gratuïta "com des de fa tres anys" i van coincidir a dir que la quantitat de gent era "correcte" a la zona.

El director d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, va confirmar que la zona destinada a les entrades gratuïtes s'ha reduït aquest any, sobretot per la distribució de l'escenari d'aquest any.

Últim any al Parc Central?

El director d'Andorra Turisme va aprofitar l'estrena per tornar a recordar la necessitat d'un recinte multifuncional a Andorra: "El circ pot estar al pàrquing del Parc Central aquest any o, com a molt, el proper però hem de buscar una solució per a aquest tipus d'espectacles".