La selecció s’imposa a San Marino per acabar cinquena

Dues victòries finals permeten a la selecció assolir el millor resultat a què podia aspirar un cop no va poder classificar-se per a les semifinals del Campionat d’Europa de Petits Països. En el darrer enfrontament es va imposar als amfitrions, San Marino (69-56), que li permet concloure l’esdeveniment a la cinquena posició.

El conjunt dirigit per David Eudal arribava al matx després de guanyar amb contundència a Moldàvia (43-97). Aquesta era la primera victòria que aconseguia al torneig, després de caure a la fase de grups contra Malta (64-96) i Irlanda (63-56). Davant San Marino els andorrans van anar quasi sempre per sobre i van portar la iniciativa. Al final del primer quart manaven en el marcador 18-10, per arribar al descans manant de sis (30-24). A la represa els amfitrions van reaccionar i van arribar a capgirar l’electrònic (37-39), però els del Principat van saber sobreposar-se per entrar als darrers 10 minuts amb avantatge (46-43). En el tram decisiu es van mostrar més encerats per acabar imposant-se i assolir la cinquena plaça. El màxim encistellador del partit va ser Gabriel amb 18 punts. Quatre jugadors andorrans van superar els 10 punts d’anotació. A més de Gabriel van fer-ho Colom (16), Lliteras (15) i Schneider (12).

El campió de l’Europeu dels Pettis Països va ser Malta, que va vèncer en la final a Noruega per 59-75. La tercera plaça del podi va ser per a Irlanda, que va derrotar a Gibraltar (86-66).