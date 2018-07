Lescano puja al podi amb L’immens a València

Cal un recinte per garantir la continuïtat de l’esdeveniment

El vaixell d’Àlex Laplaza va sumar en les sis proves que van disputar-se dos tercers llocs, tres tercers i un cinquè. La primera jornada va ser la més irregular, tenint «alguna distracció que ens va penalitzar», assegura Lescano. La tripulació es va reunir en concloure la jornada i «vam tenir la consigna d’anar al màxim en el que quedava de competició, com hem acabat fent». La tercera posició «ens fa estar contents, tot i que ens queda la cosa que podríem haver estat segons. Tot i així estem satisfets perquè ens hem barallat amb vaixells que són molt més ràpids que nosaltres i en una prova on tothom va al màxim perquè és l’avantsala de la Copa del Rei».

Podi amb participació andorrana a la Copa de la Reina, disputada en aigües de València. Marcel Lescano, a bord de L’immens, va concloure a la tercera posició de la classe ORC 2, estant lluitant fins a la darrera regata per a la segona plaça.

Per Joan Josep Blasco

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació