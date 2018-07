Cardelús passarà pel quiròfan

Xavi Cardelús no va poder participar a la cursa de Moto2 del Mundial al circuit holandès d’Assen. En la prèvia va caure a les classificatòries, que li va provocar una fractura a la clavícula esquerra, de la qual haurà de ser operada.

Després de l’aturada que es va produir per la caiguda del finlandès Niki Tuuli, els pilots van tornar a la pista amb ganes de millor els seus registre pel poc temps que tenien per davant per fer-ho. El pilot andorrà va perdre el control de la seva Kalex i va anar per terra, produint-se la lesió i per la qual serà intervingut quirúrgicament a Barcelona.

«El meu segon pas per la línia d’arribada ha coincidit gairebé amb la bandera a quadres del final de la sessió, però em permetia fer una última volta que he plantejat mirant d’apretar al màxim. No he pogut evitar la caiguda i m’he donat un cop molt fort a la clavícula esquerra amb la conseqüència de la fractura de la que m’hauran d’operar a Barcelona on tornaré el més aviat possible per passar pel quiròfan».

Per la seva part, el resident català Maverick Viñales va concloure a la tercera posició de la cursa de MotoGP, que va guanyar Marc Màrquez.