Els paquets d’allotjament i circ multipliquen l’ocupació hotelera

Cada vegada s’esgoten abans els paquets que inclouen l’entrada per l’espectacle del Cirque du Soleil i una o més nits d’hotel al Principat. Segons el president de la Unió Hotelera (UH), Carles Ramos, els paquets de caps de setmana es van exhaurir tres setmanes abans que l’any passat.



El director d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, coincideix amb Ramos a l’hora de subratllar la importància d’aquest producte per multiplicar l’ocupació durant el mes de juliol. «Més del 80% dels visitants del juliol venen perquè hi ha aquest espectacle», va assegurar Budzaku, dissabte, el dia de l’estrena del show Diva.



«No ens oblidem que aquest espectacle està fet per als turistes», va comentar Budzaku, subratllant que l’atractiu del paquet turístic permet augmentar el turisme durant els mesos de temporada baixa. La repercussió del circ en l’activitat hotelera i comercial va a més i en paral·lel a l’evolució del producte turístic i del propi espectacle, que el 2013 va començar oferint 13 actuacions i aquest any ja n’ofereix un total de 22.



Tot i que de divendres a dissabte ja no en queden de disponibles, hi ha paquets lliures per a algunes de les sessions d’entre setmana.

Reserves amb menys antelació

Tot i l’impuls que suposa l’actuació anual de la companyia canadenca per al sector dels serveis del país, les previsions d’ocupació d’aquest estiu estan entre un 5 i un 10% per sota de les que es van registrar a aquestes mateixes dates, l’any passat. «De mitjana, podríem dir que hi ha un 7% menys de reserves per al juliol a l’agost», va detallar Ramos. El motiu de la davallada, segons el portaveu de l’UH, és el canvi d’hàbits dels visitants, que cada vegada reserven les estades amb menys antelació.



Des de l’entitat, en cap cas es creu que les obres de remodelació de l’avinguda Meritxell estiguin perjudicant el volum de reserves. «Només tenim constància que els establiments afectats pels treballs sí que diuen que és un inconvenient de cara a les vendes, però no està afectant les pernoctacions», va afirmar.

Arribar al nivell de l’any passat

Ramos va voler puntualitzar que, tot i que el nivell de reserves sigui inferior al de l’estiu passat, cal esperar a finals d’agost per valorar els resultats. «Potser al final tanquem amb més ocupació que l’estiu passat», va avisar.



L’objectiu de l’associació és arribar als nivells de l’any passat, quan es van batre rècords. «Serà complicat superar-ho, però la nostra voluntat és almenys igualar la xifra», va comentar l’hoteler. L’any passat, de mitjana al mes de juliol hi va haver una ocupació del 65% i a l’agost, de prop del 80%.



A més, Ramos recorda que des de fa anys l’ocupació a l’estiu va incrementant. Del 2015 al 2016 es va augmentar un 5%, el mateix percentatge que es va registrar del 2016 al 2017. A mitjan juliol es podran saber les xifres més concretes d’ocupació, segons va comentar el director d’Andorra Turisme.

Un estiu amb expectatives altes per als comerciants

Els comerciants comencen l’estiu amb les expectatives molt altes. El sector espera un augment de les vendes respecte a l’estiu passat perquè aquest any comencen la temporada amb més estoc. El president de l’Associació de Comerciants de Riberaygua i Travesseres, Antoni Miralles, va explicar que tenen un 10% més de producte que a principis de l’època de rebaixes d’estiu del 2017. Aquest volum d’existències s’explica per la davallada de facturació que han patit les botigues abans que comencés el bon temps. «Tenim més roba perquè s’ha venut entre un 10 i un 15% menys que l’any passat abans que comencés a fer bo», va apuntar Miralles. El comerciant destaca que en alguns casos, les obres a l’avinguda Meritxell han fet disminuir les vendes entre un 20 i un 40%. «En productes de necessitat, les obres no tenen impacte, però en productes d’impuls, com ara la roba o les sabates, n’ha tingut molt», va afegir.



Durant la primera setmana de rebaixes, les expectatives, però, no s’han complert. L’arrancada ha estat més fluixa del que esperaven. «Amb la varietat de producte que tenim, tant en talles, com en colors i models, pensàvem que la gent hauria comprat molt més», va comentar. «El canvi brusc de temperatura també ens feia pensar que la gent vindria de cop a buscar roba d’estiu», va dir, amb l’esperança que la gent s’anirà animant.